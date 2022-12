Ducelia Echevarría se convirtió en la mejor competidora del año en “Esto es guerra” 2022. La modelo logró el mejor tiempo en un complicado circuito de fuerza y destreza.

La deportista de Pozuzo se impuso ante sus compañeras Luciana Fuster, Karen Dejo y Melissa Loza por tercer año consecutivo.

Echevarría dedicó este triunfo a su mejor hija: “Esto es para mi Claire. Ella me llenó de fuerza y esperanza. Ella me dijo ‘mamá me traes la copa de vuelta’ y se la estoy llevando con amor”.

“También se lo dedico a mi gente linda y hermosa de Pozuzo y a mis compañeros también porque siempre me llenan de aprendizaje y de mucho amor”, añadió.

Finalmente, la modelo indicó que no sabe si regresará en la próxima temporada del reality: “Me voy súper feliz y si Dios lo quiere, regreso el próximo año y sino es así estoy agradecida con la producción y con todos”.

MEJOR COMPETIDOR DE “ESTO ES GUERRA”

Tras un complicado circuito, el deportista Gino Assereto se convirtió en el mejor competidor de “Esto es guerra”.

Fueron cinco los participantes que lucharon por el el título, Assereto venció a Said Palao, Patricio Parodi, entre otros.

