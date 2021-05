Laurita Pacheco, quien cantó ‘Déjame vivir’ con ‘Chikiplum’, afirmó que no fue su mejor noche en ‘El artista del año’ y no ha aclarado los malos entendidos con Dina Páucar.

“La verdad que no me siento muy contenta (con su presentación) porque no he estado bien. Los nervios un poquito me han ganado. Me sentí cómoda (con la canción que interpretó), pero lamentablemente no ha sido mi mejor noche, siento que podía haberlo hecho mejor”, señaló la popular ‘Reina del arpa’.

¿Has podido hablar con Dina o alguien de su entorno para aclarar los malos entendidos?

No, para nada, pero tampoco esperaba absolutamente nada.

Se dice que el mundo del folclore es un círculo cerrado. ¿Es difícil para un artista nuevo darse a conocer?

Antes sí, pero ahora no. Gracias a Dios la televisión es más imparcial y las redes sociales más aún. Ahora entra el que tiene talento. (M.C.)