Desde la zona más picante de El Agustino, Christian Palomino, de 29 años, produce el noticiero más visto de TikTok . Con casi dos millones de seguidores en la plataforma china, se podría decir que es el ‘Federico Salazar’ de las redes sociales. Su usuario es ‘El chico de las noticias’, sus resúmenes informativos de un minuto son vistos por millones y millones de peruanos. Seguro usted ya sabe de quién hablamos.

Christian, ¿cuándo empezaste con ‘El chico de las noticias’?

En febrero de 2021.

¿Has estudiado Ciencias de la Comunicación?

Sí, acabé la carrera de Comunicaciones, soy egresado de la San Martín.

¿Cómo es la producción de tus videos?

En las mañanas veo la información y contrasto. Veo los portales. También algunas resoluciones de El Peruano. Luego empiezo a seleccionar cuáles son las noticias que pueden impactar más en todo el país.

¿Después?

El segundo proceso es sintetizar. Hago un resumen rápido. En mis palabras trato de explicar ese resumen.

¿Tu público es joven?

Mi público principal es de 25 a 32 años.

¿Cómo se llega a ese público?

Hay que ser dinámico y entender que la gente entra a TikTok a ver videos en un minuto, si se pasa de eso ya no funciona.

EL SUEÑO DEL CANAL EN REDES SOCIALES

Ahora los egresados de Comunicaciones ya no sueñan con ir a trabajar a un canal de televisión, sino en tener su propio canal por redes sociales…

Eso me encanta. Justo esa era mi ambición personal, querer impactar en los jóvenes que se dedican a las comunicaciones y que, de repente, están frustrados porque no encuentran un canal, un medio que los acepte para hacer prácticas. Ahora veo en la plataforma a muchos chicos informando.

¿Consideras que tu informativo tiene el mismo impacto que otros medios tradicionales?

Creo que sí. Tengo a tanta gente que se conecta a mi TikTok y me dicen que, para saber si es cierto (una información), lo primero que hacen es ir a mi cuenta. Ellos esperan que yo lo reconfirme.

¿Cuál ha sido tu video más visto?

Cuando hablo sobre los escolares. Informé sobre la vuelta a las clases, tengo videos de hasta cuatro millones de reproducciones.

¿Te llega información, datos, denuncias a tu buzón?

Muchísimas denuncias, reclamos. Es difícil porque llega tanta información que tengo que ver si la fuente es real, si las pruebas que envían son reales. No me lanzo rápido porque son casos difíciles.

El ‘Chico de las noticias' graba entre once y doce videos al día. (Fotos: Alan Ramírez / @gec)

¿Te consideras un líder de opinión?

Personalmente, no tengo mucha confianza en mí. Aún no me creo el impacto que pueda llegar a tener. Siento que las personas cada vez me creen más, soy una fuente confiable. Eso me motiva a seguir preparándome.

¿Cómo empezaste, en qué ambiente, con qué celular?

Empecé en mi cuarto. Ese ha sido mi centro de operaciones, con mi Huawei. Ahora tengo un IPhone, para mejorar la calidad de los videos. Al día grabo 11 o 12 videos.

LOS INGRESOS EN TIKTOK

¿Tienes ingresos gracias a TikTok?

Directamente de TikTok, no. Pero tengo auspiciadores. Digamos que estoy viviendo de lo que hago en TikTok, pero no es mi único ingreso.

¿Qué logros te ha dado esta plataforma?

Aún no me ha dado tanto dinero, pero lo que ha logrado es que mi papá esté sano. Esa es la lección más bonita. Él se enfermó hace algunos meses, pero gracias al ingreso que tuve por algunas marcas que me apoyaron, lo pude salvar.

¿Te consideras comunicador, periodista o tiktoker?

Comunicador me gusta. Mucha gente dice que suena mal tiktoker, pero yo soy tiktoker también, estoy en la plataforma.

Eres presentador de noticias, ¿pero también puedes opinar sobre ciertos temas? ¿Pedro Castillo, por ejemplo?

Claro, creo que no debería seguir. Está enfrentando, está haciendo que todos estemos enfrentándonos. Lo más sano es que se convoque a nuevas elecciones.

¿Qué opinas de Vladimir Cerrón?

Creo que él es el que está detrás de todo. A pesar de que se comenta que no, pero él está detrás. Mientras esa figura esté en la sombra, el conflicto va a seguir. No hay un líder real en el país. El presidente no tiene los argumentos sólidos para manejar el país, pero no creo tampoco que exista un extremismo que quiera imponerse.

Al respecto, ¿qué te dicen los jovencitos en las redes sociales?

Me dicen que cree mi partido político, ja, ja, ja. La política es muy nociva, muy tóxica, muy hiriente. No hay alguien que unifique, que haga consensos. Siempre se quieren pisar. Un enfrentamiento constante que no nos permite crecer. Tenemos que ser mejores personas, básicamente. En política faltan personas más éticas, que quieran trabajar por los demás.

¿Ya te han dicho ‘mermelero’?

A mí me han dicho eso, me lo dicen todo el tiempo. Pero lo que hago es informar con respeto, a pesar de que no sienta afinidad con ningún partido, ese es mi compromiso con los jóvenes y con los niños que incluso me ven.

