¡ASU! Carlos Carlos recordó la terrible caída que sufrió en El Gran Show luego que Zumba lo tacleó tras una presentación en la pista de baile de Gisela Valcárcel, en el 2015. El maquillador calificó de corriente al exchico reality.

“Yo solo me arrepiento de una cosa, de no hacerme el paralítico para ver qué cara ponía el corriente de Zumba”, explicó en América Hoy.

No obstante, Carlos Cacho reveló que Zumba se disculpó de forma sincera con él luego de varios años. “Hace poco me lo encontré, él se disculpó varias veces, pero entre chongo y risa, pero no le creía (…) Zumba se me acerca y me dijo: “Con total honestidad te quiero pedir disculpas por lo que pasó en El Gran Show” Eso ha sido ahorita hace dos meses”, narró.

Ethel Pozo sobre la caída de Carlos Cacho: “Sentí pánico”

La conductora de TV contó que por aquellos años ella trabajaba en la producción del programa de su mamá Gisela Valcárcel. Según detalló, el incidente fue “horrible” ya que pensó lo peor porque la estructura no era segura para este tipo de caídas.

“Yo trabaja en producción fue horrible, yo pensé que se iba a desnucar, detrás había un hueco, el agua cayó en la laptop en los cables fue horrible, sentí pánico”, manifestó.

Carlos Cacho revela que Zumba le pidió disculpas

