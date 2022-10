Dalia Durán fue llamada a ‘El Gran Show’ para comentar sobre la liberación de John Kelvin y cómo lo está afrontando. Ante ello, reveló que tomó una difícil decisión al despedir a su abogado y reveló que no habría ido a la cámara Gessel acompañada.

La bailarina reveló que ya no cuenta con abogado. “A veces nosotras tomamos decisiones precipitadas porque nos encontramos en un momento vulnerable, en un momento donde los hechos eran recientes, tomé una mala decisión de hacer a un lado al abogado que con tanta empatía sabía del caso”, comentó.

“Me defendió y yo por pena, por sentir en algún momento culpa, porque uno llega a sentir culpa, decidí hacerlo y ya”, agregó.

“ Lamento mucho de haber tomado la decisión de dejarlo a un lado, de no ir a cámara Gesell la segunda vez con un abogado presente. No lo hice. ¿Sabes por qué? Por la culpa que tenía en ese momento porque recién pasaba todo. Eso me sintieron a mí. ‘¿Cómo vas a meter a la cárcel al padre de tus hijos? ’”, señaló.

“Acá no hay nada que celebrar. Si en verdad lo quieren, si en verdad aman al padre de mis hijos, ayúdenlo a recuperarse. Ayúdenlo a que aprenda a respetar a las mujeres, que baje ese ego tan grande que tiene”, finalizó.

