NO LA PASA BIEN. El bailarín George Neyra, exdupla de Giuliana Rengifo, apareció visiblemente afectado luego de conocerse que fue retirado de El Gran Show. Según Ethel Pozo, el joven no apareció en los ensayos con la cantante y por eso fue sancionado. “Estaba sin dormir y había tomado”, dijo.

Con la voz entrecortada, George Neyra reveló que está bajo mucho estrés y se contactará con la producción de El Gran Show.

“Hago este video para agradecer los mensajes que vengo recibiendo. Yo no estoy bien, vengo recuperándome de un estrés muy fuerte, pensé que lo podía tolerar, pero esto se ha complicado. Me contactaré con la producción y me presentaré para entregarles mi documento que certifica que estoy mal”, manifestó.

George Neyra, exdupla de Giuliana Rengifo, niega versión de Ethel Pozo

Durante su programa, Ethel Pozo afirmó que los equipo de El Gran Show se reúnen todos los lunes para ensayar; sin embargo, el martes el bailarín no se presentó.

El martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día y no apareció. Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? no había dormido, había tomado algo”, señaló la hija de Gisela Valcárcel.

Esta versión fue desmentida por George Neyra. ““Jajaja se inventan”,escribió al compartir las declaraciones de Ethel Pozo.

