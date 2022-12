No se olvida de la ‘Urraca’. Gisela Valcárcel aprovechó algunos minutos de su programa para enviarle un puyazo a Magaly Medina, su rival televisiva. Esto ocurrió cuando presentó al notario en su programa; minutos antes de elegir al primer eliminado de la gala.

La ‘Señito’ indicó entre risas que no cada vez que menciona a un notario ocurren problemas, lo que originó la sorpresa del jurado, participantes y público asistente.

“ No me hable usted de notario, hasta Melissa se ríe porque él quiere ponerme cabe. Es que cuando se mencionan aquí a un notario arde Troya. Pero yo tengo mi notario que me dura un minuto, pero como todo en la vida”.

Gisela le envía indirecta a Magaly Medina

Usuarios critican a Gisela por aceptar al ‘Activador’ en ‘El gran show’

Días atrás, Melissa Paredes confirmó la llegada de su pareja sentimental, algo que sus seguidores no aceptaron. Además, en la última publicación de la cuenta de Instagram de EGS, los usuarios también se mostraron enojados con el retorno del Activador a la pista de baile.

“¡Horror! Traen al bailarín de Melissa, que es profesional, ¿para qué?, para que esté por encima de los demás”, “Lo único que faltó, señores, este sábado van a traer al bailarín de la Paredes, qué bárbaro con el programa alcahuete”, se lee en la publicación.

