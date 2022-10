SE REVELÓ LA ÚLTIMA BOMBA. El Gran Show lanzó unas imágenes de la última participante del reality de Gisela Valcárcel, que el último sábado no pudo ser presentada por la llegada de Melissa Paredes y el polémico mensaje que le envió la ‘Señito’ a Magaly Medina.

Aunque en el adelanto no se mostró el rostro de la nueva competidora, Samuel Suárez de Instarándula mostró semejanzas en la ropa de la inédita concursante con Gabriela Herrera. “Uyyy, no tengo nada contra la niña guapa, pero la verdad esperaba un jale más interesante. Ojalá Melissa no se ponga a llorar de nuevo y a Gisela no se le ocurra la segunda parte de la catarsis para que ahora sí la presenten”, dijo el popular Samu a modo de broma,

Asimismo, le recomendó a la producción de El Gran Show que le den nueva ropa a las competidoras y que no les permitan subir imágenes antes de su presentación.

GABRIELA HERRERA VS. SAMAHARA LOBATÓN

Samu también recordó que Gabriela Herrera y Samahara Lobatón, quien fue presentada en el estreno del reality, comparten una antigua rencilla de sus épocas de Combate. “Tuvieron su mecha en el pasado y al parecer estarían jalándola para hacer reality de bronca con la engreída de Melissa. Ya decía yaaa... al menos un chonguito ahí puede generarles unos puntos”, dijo el periodista en sus historias de Instarándula.

Además, mostró varias peleas entre ambas artistas, donde se dijeron de todo. “Tú para mí no eres nadie, así que ahora te aguantas porque la tumba te la has cavado conmigo, por favor ubícate” , le dijo Gabriela a Samahara hace varios años.

“Yo no hablo con gente malcriada y maleducada, ella quiere entrar a Combate y yo no le voy a dar pantalla, no sé quién es ella, a qué ha venido, pero ya estoy cansada que me enfrenten con ella” , arremetió en ese momento la hija de Melissa Klug sobre la cantante.

Gabriela Herrera sería la última concursante del reality de la ‘Senito’.

