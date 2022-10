Giluliana Rengifo no realizó una buena presentación durante la quinta gala de ‘El gran show’. La cantante de cumbia, sufrió una aparatosa caída al final de su presentación, hecho que le resto puntos.

El momento fue registrado por las cámaras de ‘EGS’, pero Rengifo continuó con su presentación. A pesar de que se repuso de inmediato, para que este desliz no afectara su puntaje; no obstante, no fue así debido por las reglas que existen en el reality de baile.

