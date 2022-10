Empezó el programa de ‘El Gran Show’ y lo que nadie esperaba era la triunfal entrada de Janet Barboza, quien dio unas palabras. No obstante, vivió un momento de tensión con Melissa Paredes porque no quería acercarse a ella para saludarlo, algo que impresionó a Gisela Valcárcel.

La ‘Retoquitos’ apareció en el set del reality de baile, dejando impresionada a la ‘rubia’, los participantes y al jurado. Además, anunció que sería la jurado VIP de la noche. Aunque, se notó la molestia de Melissa, ya que no la saludó. “Yo iba a estirar el puñito, pero me lo sacó” , mencionó.

“Es cierto, estabas dando beso, pero a ella solo le estiraste el puño”, señaló la ‘Señito’. “ No porque sería un beso de Judas ahorita. Porque no sería un beso real. Tampoco sería un abrazo honesto ahorita ”, contestó la conductora de ‘América hoy’.

Asimismo, ella comentó que la bailarina la había insultado. “Cuando me contaron que yo iba a estar aquí, tuve varios comentarios que a mí no me terminaron de gustar. Empezando por decirme que yo era una bruja ”, recalcó.

‘Peluchín’ le dice “chupamedias” a Janet por semblanza a Gisela

Rodrigo González recordó cuando Janet Barboza rajaba de Gisela Valcárcel. “La retoquitos le hace un homenaje, una semblanza, se olvida que antes le sacaba el pellejo a tiras”, expresó. “Tu ya te pasaste de chupamedias (...) Hoy le dieron un bolo” , agregó.