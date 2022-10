Samuel Suárez decidió usar sus historias de Instarándula para explicar por qué no decidió, como otros sábados, criticar El Gran Show en vivo a través de sus redes sociales. El popular periodista de espectáculos compartió un video donde se le ve a Gisela Valcárcel conversando con Facundo González antes de empezar el programa.

“Para las ratujas que ayer me preguntaron por qué no hice comentarios del show de Gisela, es justamente porqu e lo único bueno de ayer fue su peinado para llamar la atención, de ahí nada bueno ”, dijo en carismático Samu.

Asimismo, indicó que aprovechó mejor su fin de semana y volverá a comentar El Gran Show cuando vea algo interesante. “ Cuando me traigan algo interesante volveremos a verlos, si no, no gracias, nos vemos hasta otro inicio de temporada. Tampoco es hacerles el homenaje”, acotó Samuel Suárez.

Samu explicó que decidió no criticar el programa de Gisela en vivo desde sus redes porque consideró que no hubo nada interesante.

GISELA LE RESPONDE A MAGALY POR CRÍTICAS A SU CUERPO

El pasado miércoles 12 de octubre, Magaly Medina utilizó su programa en ATV para enviarle un mensaje a Gisela Valcárcel y le recomendó que cambie su alimentación y estilo de vida. Ahora, la conductora de “El Gran Show” no tuvo reparos en responder a las críticas por su aspecto físico.

Según dijo la ‘Señitol, ella no tiene problemas con su físico y se siente muy cómoda como está. Además, hizo hincapié en que su mensaje también era una respuesta a los detractores.

“Yo le digo una cosa, yo puedo hablar de peso, de mi rollo y de mi celulitis cuando yo quiera. Eso sí, a mí no me van a decir si estoy gorda, estoy flaca. Yo estoy como quiero, rica”, señaló Valcárcel.

“Porque si uno no se lo dice, ¿entonces quien? Que empiece el show, las cosas claritas”, añadió la conductora de televisión.

TE PUEDE INTERESAR

María Antonieta de las Nieves arremete por ‘la chilindrina negra’ de JB en ATV y dice que afecta su imagen

Korina pide disculpas por quejarse que clínica no le ofreció comida: “Lo siento si afecté a alguien”

Greyssi Ortega feliz con su primer trabajo artístico en EE.UU.: “Lista para el show”