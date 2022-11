¿A quién le creemos? Magaly Medina presentó un informe en donde Jackson Torres, pareja de Deysi Araujo, niega que haya terminado la relación con la bailarina, pese a que ella envió un comunicado en redes sociales donde informó lo contrario.

“Ella lo sacó en un momento de enfado de cólera, incluso la recogí en el aeropuerto porque se había ido de viaje y pudimos conversar un poco, ¿no? Y bueno, hemos apostado por la relación, retomar la relación y ver como fluye”, expresó el juez.

Mientras que Deysi explicó los motivos por los que decidió terminar con Torres: “Viajé a Pucallpa, el día del viaje él iba a viajar conmigo a Pucallpa. No se fue conmigo, prefirió tomar con los amigos . El comunicado lo mandé porque me enteré de que ese día no durmió en su casa, se fue a dormir a otro lado . Esa noche no me llamó, no me escribió, nada”.

Jackson Torres agregó que tuvieron ayuda profesional para mejorar su relación: “Hemos tenido un especialista que nos ha estado ayudando, un psicólogo que nos ha estado apoyando. Lamentablemente, somos celosos y bueno, hemos tenido problemas por ello”.

Por último, Araujo reveló la última escena de celos que le hizo Torres: “Me han contratado a Pucallpa, y me dice ‘Te acompaño. ¿Por qué no quieres que te acompañe?, te vas a hacer cochinadas’”, reveló la bailarina.

El juez de Deysi Araujo niega que hayan terminado su romance: “Hemos retomado la relación”. VIDEO: ATV

