El actor y bailarín cubano Eduardo Pastrana contó que está grabando una nueva serie con Telemundo y su personaje le exige una transformación.

“Estoy grabando una serie nueva con Telemundo, no puedo decir el nombre, tampoco el de mi personaje, pero te puedo adelantar que no me van a reconocer cuando salga, llevo una transformación tremenda, desde el cabello, tatuajes, todo”, comentó el ‘Papi’

¿Será uno de tus mejores personajes?

Sin duda es con el que más me he divertido, aunque el personaje de divertido no tiene nada.

Estás enfocado en tu carrera de actor...

Sí, definitivamente. Aprendiendo cada día, estudiando y superándome. Me apasiona mucho, lo disfruto.

Has actuado en varias producciones de Telemundo.

Sí, yo estoy muy agradecido porque cada día me dan mejores personajes y más oportunidades. Así que este 2022 creo que estaré en dos series a la vez. Yo doy gacias a Dios y a la vida por todo lo que me ha dado, pero sin duda la familia que he creado y el hogar es lo mejor.

Por cierto, tu hijo ya tiene un añito. ¿Han pensado en ampliar la familia?

Creo que ya cerramos (la fábrica), mi bebé me está sacando las canas. En serio es mucha responsabilidad y tiempo, y se lo queremos dedicar todo a Diego.

¿Cómo está la situación por allá por el coronavirus?

Aquí en Miami la gente anda como si no hubiese nada, una locura, pero nosotros tratamos de no exponernos mucho y nos cuidamos bastante.

DEL REALITY A LA ACTUACIÓN

El cubano Eduardo Pastrana, más conocido como el ‘Papi’, se hizo conocido como bailarín de ‘El gran show’ y luego pasó al reality de competencia ‘Combate’, donde era uno de los participantes más queridos. Además, tuvo un romance con la conductora Silvia Cornejo el cual llegó a su fin.

Posteriormente, decidió dejar el Perú e irse a Estados Unidos en busca de nuevos horizontes. Aunque, por ese tiempo, se especuló que se alejó de nuestro país porque tenía problemas con su situación migratoria él aclaró que viajó porque tenía un casting en Los Ángeles.

Ya radicado en los Estados Unidos el ‘Papi’ desarrolla su carrera actoral protagonizando diferentes videos musicales y ha participado en varias series, una de las más conocida es ‘100 días para enamorarnos’, donde hizo el personaje de un productor musical. Esta serie producida para la cadena Telemundo, se transmitió por Netflix.

A Eduardo no solo le va bien en el campo profesional, también encontró el amor y desde hace varios años tiene una relación con su compatriota Dayana Valdes y fruto de ese amor, el 24 de diciembre del 2020, nació su hijo Diego.

