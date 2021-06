A pocas horas del partido ante la selección de Ecuador, el ‘Tigre’ Gareca (caracterizado por el imitador Fernando Armas) se confiesa con Trome para detallar cómo están los muchachos para el difícil partido en la altura de Quito, después de haber perdido el último jueves en Lima ante Colombia por 3 a 0, y que confía en la tradicional ‘sopa de cóndor’ para que puedan correr los 90 minutos. Asimismo, espera que Lapadula no vuelva a usar la camiseta 14 con la que jugaba Claudio Pizarro.

Profesor, ¿qué ha hecho para levantar el ánimo de los seleccionados después de la goleada de Colombia y ver que estamos últimos en la tabla?

He empezado dándoles una sopa de cóndor para que rindan los 90 minutos en la altura y unos tips de motivación de Gastón Acurio, es decir, con harto ajo, cebolla y bastante ají. También están advertidos de que si no ganamos en Ecuador, que ni piensen en las vacunas. Vamos unidos y a ganar, sino de ahí no más tomo mi vuelo para Argentina.

¿Cuál va a ser la estrategia para ganar en Quito? ¿Es cierto que arranca Lapadula?

Sí, Gianluca Lapadula va desde el arranque, pero ya le dije que se cambie el número de la camiseta, porque esa 14 usaba Claudio Pizarro y bueno, no trae buena espina... La estrategia que usaremos será la del grupo Explosión de Iquitos, pues ha puesto de moda la canción: ‘no sé’.

Profesor, sus cábalas no están funcionando, ¿va a cambiarlas?, ¿se va a buscar un brujo o chamán?

A estas alturas ya no me funciona nada, creo que buscaré a la Uchulú para que me traiga suerte, pues la veo en todos lados, ahora es más famosa que yo. Creo que me pondré la ropa que usé la última vez que le ganamos a Ecuador, tengo fe, algo debe funcionar.

¿Cómo toma que algunos hinchas digan que ya debe irse, que cumplió su ciclo y están pidiendo como su reemplazo a Juan Reynoso?

Bueno, ni modo, son hinchas y me hinchan las pelotas, pero normal, lo tomo con calma... total, a mí me confunden con Laura Bozzo y Reynoso también viene de México, así que le diría: ¡Que pase el cabezón!

Por último profesor, nos promete clasificar nuevamente al mundial...

Me encantaría responder, pero no lo puedo hacer. En estas circunstancias, creo que es mejor buscar a Hayimi, Reinaldo dos Santos o Agatha Lys.