Elías Montalvo está de vuelta en el país, luego de pasar un tiempo en México y en una conversación con Rodrigo González, ‘Peluchín’ y Gigi Mitre en Amor y Fuego, reveló detalles del final de su relación.

Según Elías Montalvo, su expareja Luis Guzmán terminó por botarlo de su casa, sabiendo que el no tenía a nadie en México.

“Peleábamos mucho y una vez me dijo ‘vete de mi casa’, sabiendo que yo estaba solo en México; allí no tengo familia ni amigos”, manifestó en Amor y Fuego.

Elías Montalvo precisó que Guzmán lo largó de su vivienda como tres veces y finalmente eso lo motivó a tomar un vuelo de regresó al Perú.

ELIAS MONTALVO LLORÓ AL REVELAR FINAL DE RELACIÓN

Elias Montalvo utilizó sus redes sociales para anunciar el final de su relación con el mexicano. Muy apenado descartó que el final de la relación haya sido por una infidelidad.

“Aquí no hubo infidelidad. Se terminó, no pasó nada malo, simplemente creo que no nos entendemos y aunque parezca otra cosa en redes. Tenemos distintas formas de pensar”, manifestó Elías Montalvo.

