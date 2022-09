Elías Montalvo en su momento más difícil. El exguerrero usó su cuenta de Instagram para confirmar, entre lágrimas, que su relación con Luis Guzmán no va más y que no toda la felicidad que mostraban en redes sociales era cierta, para sorpresa de sus seguidores.

Más información: Ethel Pozo celebra con sus amigas a pocos días de su matrimonio con Julián Alexander

En su pronunciamiento, Elías Montalvo contó que, a pesar de que se mostraban muy unidos en redes sociales , nunca funcionó la relación con Luis y descartó una infidelidad.

“Me apena decirlo, ambos sabemos que esto no va a funcionar, ni funcionó ni funcionará. Aquí no hubo infidelidad. Se terminó, no pasó nada malo, simplemente creo que no nos entendemos y aunque parezca otra cosa en redes. Tenemos distintas formas de pensar”, comentó el modelo, entre lágrimas.

ELÍAS MONTALVO ROMPE EN LLANTO Y AGRADECE POR EL APOYO

Finalmente, Elías Montalvo agradeció a Luis y a su familia por haberlo apoyado y pidió a sus seguidores que respeten su dolor y no le hagan preguntas al respecto.

“Antes de que nos sigamos haciendo daño, decidimos que esto queda aquí. Espero sepan respetar. Fue la etapa más bonita de mi vida y quiero que quede así como un bonito recuerdo. Su familia siempre me trató muy bien, tengo un cariño enorme por él. Llevaremos la fiesta en paz por nosotros y nuestro negocio”, indicó el exguerrero.