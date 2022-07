Elías Montalvo se enlazó este miércoles con Amor y Fuego y habló de su paso por Esto es Guerra, de donde salió con problemas con el productor, Peter Fajardo, y su examiga Rosángela Espinoza.

Gigi Mitre le consultó si extrañaba el programa de competencias y el exchico reality resaltó que le gusta mucho la vida en la televisión. “La verdad es que era un lugar donde la pasaba muy bien, siempre me ha encantado la televisión, era un sueño para mí, me gustaba mucho competir, me encantaba el formato”, acotó.

La conductora de Willax fue más allá y le preguntó si aún mantenía contacto con alguno de sus excompañeros. “Con muy pocos... la mayoría me dejaron de hablar”, dijo Elías Montalvo, quien no quiso revelar el nombre de sus actuales amigos en Esto es Guerra.

“Yo entiendo su trabajo, su chamba, y están cuidándose, no voy a ser egoista cuando dependen de un jefe”, refirió el exchico reality dando a entender que a la producción del programa no le gustaría que sus integrantes sigan manteniendo contacto con él.

