Rosángela Espinoza y Elías Montalvo dejaron sus rencillas atrás. Y es que luego de que el tiktoker se presentara en Amor y Fuego y hablara de su distanciamiento con la ‘chica selfie’, la modelo e influencer se comunicó con él para fumar la pipa de la paz.

Según compartió el exchico reality en sus historias de Instagram, ‘Rous’ le escribió y le pidió hacer las paces. “Oye marginal!! Dejemos las cosas ahí. Amor y paz, me comentas”, se ve que le dice en la conversación. “Jajaja tú que te me resientes de la nada y sacaste tus conclusiones sola, peace and love”, le contestó Elías.

“Amor y paz en la Tierra, Rosángela”, agregó el tiktoker en sus historias, que fueron reposteadas por la ‘chica selfie’ en su propia cuenta.

Por si fuera poco, también prometieron hacer nuevos TikToks juntos con un video antiguo de sus mejores épocas en la famosa red social.

ELÍAS HABLA DE ROSÁNGELA EN AMOR Y FUEGO

El chico reality Elías Montalvo reapareció en televisión, pero no en el canal América TV, sino en el programa “Amor y Fuego” de Willax TV. El exintegrante de “Esto es guerra” llegó al set del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre para contar detalles de su participación en el reality de competencia.

Una de las primeras preguntas que respondió Elías Montalvo fue sobre su distanciamiento de Rosángela Espinoza, con quien ganó la competencia “Guerra de tiktokers”. Según dijo, ellos no eran amigos, pero la tenía en alta estima.

“Rosángela y yo éramos, no sé si amigos porque es un calificativo muy fuerte, pero fue una muy buena compañera, siempre estuvo conmigo y yo le agradezco hasta el día de hoy todos los momentos que hemos compartido”, señaló Montalvo.

“Siempre estoy agradecido con todos, pero yo no entiendo porque se tomó tan personal lo de la votación porque, en primer lugar, por mí no se fue (de ‘Esto es guerra’) porque yo no fui el último voto, a eso me refiero”, añadió el bailarín.

Sobre el premio económico que recibió tras ganar “Guerra de tiktokers”, Elías Montalvo explicó que él pensaba en dividirlo con Rosángela Espinoza; sin embargo, la producción le aclaró que el efectivo era sólo para él porque para los famosos era “su trabajo”.

“Realmente yo pensé que era para los dos, le pregunté a la producción y me dijeron que solo era para los tiktoker porque para los ‘guerreros’ era su chamba. Ese era el trabajo de producción, él tenía que decirle a ella que el premio no era para ella”, manifestó.

