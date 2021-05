POR: SAMANTHA AGUILAR

Emilia Drago regresa al teatro virtual con su unipersonal ‘Llámame mamá’, que narra con humor el cambio radical que ha vivido al convertirse en madre de dos niñas. En medio de estos preparativos, la carismática actriz se da un tiempo para responder nuestro cuestionario.

¿Cómo nace la idea de hacer un unipersonal dedicado a las madres?

‘Llámame Mamá’ parte del agradecimiento a las mamás y es un homenaje a ellas.

¿Cómo es Emilia mamá?

Amorosa y detallista.

Del 1 al 10, ¿qué puntaje te pones?

Me falta. Podría estar en 8. Con el tiempo seguro iré aprendiendo más.

¿Cómo vives esta faceta?

Me llena mucho. Es un amor que no conocía, un amor incondicional. Mis hijas son mi motor y motivo para hacer las cosas.

¿Es la parte más desafiante de tu vida?

Actualmente sí, guiar a dos niñas es un trabajo desafiante. Enseñarles a que sean felices, que aprendan a quererse y que no hagan daño a nadie.

¿Soñabas con una familia grande?

De chica decía voy a tener seis hijos.

¿Lo vas a cumplir?

Yo creo que no, ya cumplí con mi cuota.

¿No quieres el hombrecito?

Provoca, pero mi curiosidad no es tan grande.

¿Cómo te ves en cinco años?

Compartiendo con mis hijas y esposo (Diego Lombardi) más experiencias. Me veo más madura y sin mascarilla.

El mayor atractivo de un hombre es...

Físicamente su sonrisa y que sea divertido.

¿Cómo te dice tu esposo de cariño?

Emi.

La palabra suficiente no existe cuando hablas de...

Del amor por mis hijas.

Algún día te gustaría...

Hacer un viaje con toda mi familia. Mis papás y hermanos.

¿Te harías una cirugía estética?

No me he hecho ninguna cirugía estética. En algún momento pensé en que podía hacerme por mis orejas de ratón, pero finalmente me negué.

¿Por qué?

Va por el lado de aceptarme y quererme como soy.

Tienes más de un millón de seguidores en Instagram, ¿cómo se da esa conexión con el público?

Siento que la gente valora mucho mi lado materno. Yo muestro cosas reales y cuento mis experiencias.

¿Qué planes para mañana ‘Día de la Madre’?

Estaremos en casa. Le he dicho a Diego que ese día lo único que quiero es un cebiche y un arroz con pato. Y también los saludos a las mamás que serán por videollamada.

¿Cuándo serán las funciones de tu unipersonal?

Las funciones virtuales serán hoy sábado 8 y domingo 9 de mayo a las 9 de la noche. ‘mis hijas son mi motor y motivo’