Continúan las críticas a la broma que realizó Patricio Parodi a Flavia Laos. Esta vez fue la actriz Emilia Drago, quien se pronunció en contra del chico reality.

La actriz considera que es una agresión y un acto violento. “Yo no sé ustedes pero si viene Diego y me tira un huevo en la cabeza, por supuesto que me va a parecer que es una agresión, una acto violento. No veo por ningún lado la “broma” en ese video. ¿Ustedes qué piensan?” escribió Emilia Drago en su cuenta de Twitter.

Esta crítica se suma a las muchas que recibió Patricio Parodi en redes sociales. Como se recuerda, la ex ministra de la Mujer, Ana Jara, indicó que el chico reality está normalizando la violencia.

"Por favor, NO normalicemos la violencia contra la mujer!!. Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor?”, cuestionó Jara Velásquez, tras ver el video Tik Tok que publicó Parodi y en el que claramente se ve la molestia de Flavia Laos.

Patricio Parodi mostró su peor rostro al contestar de manera irrespetuosa a la ex funcionaria del Estado. “¿En serio fuiste ex ministra de la mujer? Jajaja tan bajo hemos caído? Mejor preocúpate por LOS VERDADEROS CASOS DE VIOLENCIA y deja de causar polémica por una broma de tiktok que tengas un buen día y dios te bendiga”, arremetió el chico reality. Esta respuesta fue bastante criticada, es por esta razón que Patricio Parodi ha preferido mantener su silencio respecto al comentario de Emilia Drago.

Yo no sé ustedes pero si viene Diego y me tira un huevo en la cabeza, por supuesto que me va a parecer que es una agresión, una acto violento. No veo por ningún lado la "broma" en ese video. ¿Ustedes qué piensan? — Emilia Drago (@EmiliaDrago) April 20, 2020

Flavia Laos promete vengarse de Patricio Parodi

VIDEOS RELACIONADOS

TikTok: Flavia Laos y Patricio Parodi realizaron reto de intercambio de prendas (05/04/20)

Patricio Parodi no puede jugar Dota 2

TAMBIÉN PUEDES LEER

Patricio Parodi es criticado duramente por exministra Ana Jara por “broma” a Flavia Laos y chico reality le responde furioso

Patricio Parodi se convirtió en tendencia por respuesta faltosa a Ana Jara y generó fuertes críticas en redes sociales

Patricio Parodi le hace broma pesada a Flavia Laos y genera críticas en redes sociales