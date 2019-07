Captan a Emilio Jaime bien coqueto con jovencita y Luciana Fuster reacciona así al ver las imágenes | VIDEO

Hace menos de tres días, Luciana Fuster y Emilio Jaime confirmaron el fin de su relación. Después de 6 meses juntos, la pareja decidió separarse y seguir distintos caminos. Ambos aclararon que no hubo infidelidad y que simplemente iban en direcciones contrarias.

Ahora, el programa 'Magaly TV: La Firme' difundió unas imágenes de Emilio Jaime junto a una jovencita dentro de su auto. El excombatiente aparece coqueto y hasta en dos oportunidades trata de besarla, pero ella lo 'chotea'.

Al final, la jovencita lleva hasta su casa a Emilio Jaime. Al equipo de producción del programa de Magaly Medina no se le ocurrió mejor idea que enseñarle estas imágenes a Luciana Fuster durante la presentación del circo de Esto Es Guerra.

Ampay de Emilio Jaime

Luciana Fuster mantuvo una sonrisa todo el tiempo mientras veía las imágenes de Emilio Jaime tratando de besarse con la jovencita. Aunque se excusó diciendo que solo veía el video porque se lo enseñaban, la participante de Esto Es Guerra aseguró que su ex podía hacer lo que quisiera.

"Él puede hacer su vida, ya no estamos juntos y la verdad no es un tema del que quisiera hablar. Yo ya sé que el tema del luto es referencial. Nadie te dice de quién enamorarte ni nada. Si el decidió después de dos, tres días de haber terminado salir con alguien, es su vida. Yo no puedo opinar de eso", declaró Luciana Fuster.