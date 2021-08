Como Emilio Jaime se hizo conocido en “Combate” y “Esto es Guerra”, pero en el fondo, el joven participante de estos populares programas de competencia lo que soñaba era que algún día lo reconocieran como una estrella de la música. Para lograr su sueño debía tomar una drástica medida: dejar la televisión. “Conozco a muchas personas que trabajan en televisión y han estado sacando música, pero yo viví eso, se te complica todo con ir a los programas, definitivamente no podía dedicarle el 100% a mi carrera musical”, cuenta Emil, como ahora él se hace llamar.

“Fue difícil y lo pensé muchísimo. Me pregunté: ‘¿Qué es a lo que yo realmente quiero dedicarme?’. Y en ese momento me di cuenta que desde muy pequeño tenía claro que mi objetivo era la música, de hecho yo entro a la televisión para hacerme un poco conocido para que después la gente conozca un poco más mis canciones. Trabajar en televisión y hacer música era muy complicado y limitante, no podía fluir en mi carrera porque debía cumplir con otras responsabilidades. Así que no me quedó más que renunciar a uno de los trabajos”.

Además del tiempo que le exige trabajar en la pantalla chica, al hoy cantante de música urbana nunca le gustó esa etiqueta de jóvenes superficiales que le persigue a todos los participantes de realities. “Ese fue uno otro de los motivos por el que salí al exterior, por eso Emilio Jaime quedó en el pasado, ahora como Emil presento mi nuevo proyecto a toda mi gente, el concepto de mi EP habla de eso, de reinvención, de un nuevo comienzo. La televisión fue un experiencia súper chévere, pero ahorita estoy haciendo lo que realmente me apasiona”, dice el joven intérprete que llegó a Lima para presentar su éxito “Mente abierta” a dúo con Reykon y Bo.

EN MEDELLÍN

Para emprender una nueva etapa en su carrera musical, Emil se mudó a Medellín, ciudad en la que vive y produce sus temas. “Uno de los requisitos para hacer esta nueva creación de marca era mudarme. Medellín es una ciudad muy importante estratégicamente para el negocio de la música urbana, Es importante juntarte con las personas que viven allá, por ejemplo, yo voy a un estudio y allá me encuentro con bastantes artistas, productores, compositores, entonces esa relación artística es súper importante. Es uno de los motivos por el que vale la pena vivir allí”, finaliza.

