Emilio Jaime dijo tener la "conciencia tranquila" porque no se metió en relación de Luciana Fuster y Austin Palao

“Tengo la conciencia tranquila”, dijo el cantante Emilio Jaime, quien es acusado de haber enamorado a Luciana Fuster cuando ella mantenía una relación con Austin Palao, uno de sus mejores amigos.



Emilio, en redes sociales te tildan de ‘atrasador’. ¿Te molesta?

Normal. Yo no tengo nada que decir sobre eso. Tengo la conciencia limpia, sé que no hice nada malo y ahorita no es momento para hablar de eso.



¿Te decepciona la actitud de los hermanos Austin y Said (Palao)?

No voy a hablar nada de la familia Palao. Yo a Said le tengo mucho aprecio y a Austin también.



ACOMPAÑADO DE LUCIANA

​

Emilio Jaime llegó al concierto de Daddy Yankee, que se realizó el último sábado en el Jockey Club, acompañado de Luciana Fuster, con quien es vinculado sentimentalmente.



La misma Luciana aseguró que nunca le fue infiel a Austin.



“Jamás le fui infiel a Austin Palao con Emilio Jaime y eso es algo que Austin tiene claro, de otra forma, no creo que en el momento que decidió terminarme me hubiera vuelto a buscar para regresar”, explicó.