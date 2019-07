Emilio Jaime: "Estoy soltero, Luciana también y es libre de hacer lo que quiera con su vida"

Emilio Jaime confirmó que es un hombre soltero tras el ‘ampay’ que propaló ‘Magaly TV: La firme’, donde se le ve en un auto acompañado de una joven a quien intenta besar.



Saliste en un ‘ampay’...

Sí, obvio que vi las imágenes, pero por respeto a Luciana y a mi amiga -que no pertenece al mundo de la farándula-, prefiero dejar el tema de lado.



Parece que a Luciana le afectó un poco ver las imágenes, aunque trató de disimularlo...

No quiero que siga avanzando el tema y prefiero dejarlo ahí.



Entonces estás retomando tu vida de soltero...

Estoy soltero, Luciana también y es libre de hacer lo que quiera con su vida.



¿Entonces no guardas ‘luto’ por la relación?

El luto es personal, siempre lo he dicho.



¿Estás en ‘saliditas’ con la chica del ampay?

No estoy saliendo con nadie, estoy soltero.



(Frank López)