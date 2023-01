La bailarina Emily Vargas aplaudió a Carol Reali, mejor conocida en nuestro país como ‘Cachaza’, por darse una nueva oportunidad en el amor al lado del modelo André Bankoff y recordó que ella también terminó una relación de varios años, pero hoy vive muy feliz al lado de su nueva pareja, quien es médico.

Emily, Carol Reali se mostró muy amorosa con su nueva pareja, el modelo André Bankoff, en sus redes sociales, ¿qué opinas?

Me parece muy bien que se esté dando una oportunidad en el amor y esperemos que esta vez no solo reciba amor, sino también estabilidad y lo que ella desee junto a él. Me parece que fue una mujer que esperó mucho por el amor que le tenía a Rafael (Cardozo), pero la felicito porque ahora está en otra etapa de su vida. Si ves que un hombre no va acorde con lo que pretendes para tu vida, pues das un paso al costado. Tanto ella como yo venimos de relaciones largas y, la verdad, que no puedo estar más feliz por ella y por mí. Después de la experiencia que nos tocó vivir, uno ya tiene las cosas claras desde un inicio.

Tu también terminaste una relación de varios años y estuviste a punto de casarte...

Sí, fue similar (a la historia de ‘Cachaza’) porque yo decidí no casarme, ya no veía algo bonito para construir, así que tomé una decisión y ahorita me encuentro muy feliz. Hay que tomar decisiones así nos duela, no podemos aferrarnos a nada.

¿Cuánto tiempo llevas saliendo con tu nueva pareja?

Seis meses y es un súper chico. Es médico, muy trabajador, me quiere y es bastante alegre.

Retomando el tema anterior, ¿crees que la nueva pareja de ‘Cachaza’ es un ‘Rolex’, como dice en su canción Shakira?

Creo que todos cuando iniciamos una relación pensamos que (la pareja) es un ‘Rolex’. Pero eso ya tendría que responderlo ‘Cachaza’, pero siento que definitivamente está con un ‘Rolex’ porque a ella se le ve muy feliz, disfrutando.

¿Y cómo te está yendo en el trabajo?

Bien, estoy trabajando en un nuevo proyecto musical femenino, que posteriormente les estaré contando.

‘CACHAZA’ OLVIDA A RAFAEL CARDOZO

Recordemos que en un reciente video en su Instagram, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ aparece en escena para llenar de besos a André, quien también le demuestra su cariño. Bajo la postal, ella escribió unas dedicadas líneas: “Oh, llenas mis pulmones de dulzura” .

En recientes declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Cachaza remarcó que su amor por su nueva pareja está fluyendo porque aún es muy poco tiempo que se conocen. Informó que conoció al actor en un evento realizado en Brasil.

CACHAZA OFICIALIZA A SU NUEVO NOVIO

Carol Reali, mejor conocida en nuestro país como ‘Cachaza’, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras el fin de su relación de más de 11 años con Rafael Cardozo y acaba de confirmar que le llegó el amor nuevamente con Andre Bankoff.

En la breve entrevista que ofreció a “Amor y Fuego”, la brasileña no pudo ocultar su emoción al hablar de su galán. “¿Llegó el amor para Carol nuevamente?”, le consultó el reportero del programa de Willax. “¡Creo que sí! Todo bien, nos estamos conociendo, que fluya”, le respondió ella.

Sobre qué opina Rafael Cardozo de su nueva relación, Cachaza contestó: “ No sé, no le he preguntado, no hablamos ”. Asimismo, fue tajante al responder sobre si se veía con su ‘ex’: “No, no, no, para nada”. Finalmente, descartó presentarle a su nueva pareja: “Cada uno por su lado está mejor”.

TE PUEDE INTERESAR: