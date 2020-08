MIL OFICIOS. Emily Vargas contó que está ejerciendo su carrera de administración de empresas a falta de eventos por la pandemia del coronavirus.

“Estudié administración de empresas y ahora estoy trabajando para una constructora e inmobiliaria, también estoy viendo el área de ventas de una conocida marca de colchones. Así que por ese lado estoy tranquila, tengo trabajo, salud y amor”, dijo la bailarina de ‘Alma Bella’.

¿Estás saliendo con alguien?

Sí, tengo novio y estoy súper bien.

¿Quién es?

Prefiero no exponerlo porque no es del medio artístico, pero eso no quiere decir que nos ocultemos. Estamos muy tranquilos y ya me verán con él en algún lugar público.

Alexandra Horler defiende a Jefferson Farfán y manda indirecta a críticos del futbolista - Trome