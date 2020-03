Emily Vargas lamentó que Lucho Cuéllar esté nuevamente envuelto en un escándalo, luego de ser intervenido por la Policía por aparentemente agredir a su pareja, en Chimbote.

“Qué pena que un gran talento se haya echado a perder. En el medio sabemos que él era uno de los mejores cantantes de cumbia en el Perú. Pensé que se estaba recuperando, lamento que sea un desperdicio de arte, porque ese muchacho era bueno”, dijo la bailarina de ‘Alma Bella’.

Se dice que fue intervenido por aparentemente agredir a su pareja. ¿Qué opinas?

Las conductas de agresividad no son ajenas a él y no es de ahorita. Conozco a una expareja suya que fue testigo de una circunstancia similar. Ninguna mujer tiene que ser maltratada física o psicológicamente por nadie. Sobre todo en esta cuarentena, si no soporta a su pareja que se vaya a la casa de su mamá o a otro lado.

¿Crees que la justicia debe ponerle mano dura?

Si no va a respetar, que se tome la medida más extrema contra él. No es la primera vez que agrede a alguien. Él es una persona talentosa y no lo quiere explotar.

Como se sabe, viene circulando un video en redes sociales donde se observa a Lucho Cuéllar siendo intervenido por Policía en su casa y trasladado a la comisaría de San Pedro en Chimbote.

Según nuestras fuentes, Lucho y su pareja se habrían agredido mutuamente y sus vecinos fueron quienes dieron aviso a las autoridades.

Lucho Cuéllar fue detenido por supuesta agresión a su pareja. (Magaly Tv. La firme)