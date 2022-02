El actor Erick Elera contó que le lleva doce años de diferencia a su esposa Allison Pastor, pero tienen una excelente relación de amigos y compañeros, y no descartan aumentar la familia. Además, acaba de estrenar el videoclip de su tema ‘Vaso Lleno’ que grabó con el cantante panameño Makano.

“Yo le llevo 12 años a Allison, igual no parece. Hay gente que me echa menos edad y de repente a ella más, pero nos llevamos bastante bien. La clave es que no solo somos esposos, somos compañeros en todo sentido, amigos, somos lo más transparente posible el uno con el otro y, de hecho, nos adoramos muchísimo”, afirmó.

Esa es la clave de un buen matrimonio.

Sí, hay mucha amistad, complicidad, nos reímos, bromeamos juntos. Cuando tenemos que comportarnos como grandes, como adultos, lo hacemos y cuando tenemos que reírnos y jugar como niños también lo hacemos, creo que esa es la clave.

Allison comentó que no han cerrado la fábrica y quiere la mujercita.

Esa es la idea, pero más adelante. No descartamos la posibilidad de agrandar la familia, pero ahora estamos más dedicados al trabajo, a nosotros y, creo, que más adelante podría ser. De hecho ella desea tener la mujercita y yo, en realidad, sí quisiera tener un hijo más y que sea lo que Dios quiera, lo importante es que nazca bien y en el tiempo que Dios quiera.

ERICK ELERA Y MAKANO ESTRENAN ‘VASO LLENO’

Perú y Panamá se juntan con dos de sus ídolos, Erick Elera y Makano, para darle vida a ‘Vaso Lleno’, una fusión sui generis de cumbia con ritmos urbanos que ya estrenó su videoclip oficial en YouTube. A pocas horas de su lanzamiento el tema se ha convertido en tendencia en redes sociales y plataformas digitales.

Erick Elera y Makano estrenaron el videoclip de su tema 'Vaso lleno'

‘Vaso Lleno’ tiene dos versiones: cumbia urbana y balada urbana. Fue así como los dos artistas de Perú y Panamá conectaron en los estudios de grabación para que se diera esta gran colaboración. “A Makano le ha gustado el trabajo que se ha hecho. Es la primera vez que él canta cumbia, pero el resultado le alegró. Ha quedado muy chévere”, asegura Erick Elera.

Este trabajo está acompañado de un videoclip musical en calidad cine, realizado en nuestro país con una cuota divertida, muy característica de Erick Elera, uno de los personajes más queridos de la televisión peruana. “Queremos que la gente escuche la canción que está buena, tonera y para dedicar a alguien y que vean el videoclip para reírse un poco”, precisa.

La producción musical de ‘Vaso Lleno’ estuvo a cargo de Chino Maiden, famoso por hacer esta clase de fusiones, y la composición a cargo de ‘La Trinidad 333′ liderada por Boris Silva.

TE PUEDE INTERESAR: