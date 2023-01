El actor Erick Elera quien interpreta a ‘Joel González’ contó que se siente bastante cómodo trabajando al lado de María Grazia Gamarra, la popular ‘Macarena Montalbán’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’; y que el público le reclama las escenas románticas.

“María Grazia como actriz le ha metido lo suyo al personaje y hay mucha carga cómica entre ambos, sin duda que ‘Joel’ y ‘Macarena’ son un par de locos. En algún momento habrán sus escenas románticas, eso sería bonito, pues el público me lo pide mucho... me dicen en la calle ‘no la chotees’; pero eso ya depende de los guionistas”, enfatiza Erick Elera.

Además, agradece al público por el respaldo a la serie, pues sigue liderando el rating de lunes a viernes con más de 20 puntos cada noche.

“Estamos agradecidos por el apoyo del público y solo buscamos poder entretenerlos en medio de los muchos problemas que tenemos. Nuestro trabajo es sacarle una sonrisa y mucha gente me escribe por las redes sociales para agradecer nuestra labor, que se junta la familia para vernos y eso nos llena mucho”, acotó el popular ‘Joel’.

Hace unos días, los actores de ‘Al fondo hay sitio’ hicieron un alto en sus grabaciones para darle un reconocimiento a su compañero Gustavo Bueno, quien ahora tiene una estrella en el paseo de los famosos de América Televisión.

“Gustavo Bueno es como un padre, lo estimo mucho y durante el tiempo que no pudimos trabajar pues se le extrañaba. Es una persona que siempre está escuchándonos y hablándonos para mejorar en todo sentido. Antes me sentía corto de hablarle, pues siempre lo he admirado y respetado; pero ahora ha venido mucho más cariñoso, más abierto para todos y hay mucha más confianza. Siempre hay mucho que aprender de él, no se hace problemas de nada y en verdad, uno quiere ser como él”, añadió el actor.

En otro momento, el actor Erick Elera comentó que ha tenido que cancelar shows debido a las protestas que se han venido desarrollando desde hace varios días en todo el país y pide que haya paz y diálogo, para que el país pueda salir adelante.

“He tenido que cancelar algunos shows por las protestas que se están dando en el Perú, y espero que pronto haya paz para seguir creciendo como país. Al menos, desde la serie aportamos para llevar un poco de alegría al público y nos siguen respaldando”, comentó.

