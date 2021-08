FELIZ. Así se mostró Erick Elera este sábado en Estás en Todas, cuando los conductores le consultaron sobre la participación de su esposa, Allison Pastor, en el reality de baile de Gisela Valcárcel, Reinas del Show.

“Yo estoy feliz con mi esposa, en su momento agradecí por la oportunidad que le dieron, que le están dando. No es sencillo estar en ese programa, estar en la pista. Estoy feliz por el cariño de la gente más que nada, me he quedado sorprendido con la gente que la apoya”, dijo el actor.

En ese sentido, reveló que hace solo un día salieron a comprar y sus fanáticos la reconocieron en la calle. “Chicos y chicas, peruanos y venezolanos: ‘¿tú eres Allison Pastor verdad? ¿nos podemos tomar una foto? ¿tú eres de Reinas del Show?’ y yo ahh...”, indicó.

“Pero lindo, muy bonito eso, el apoyo de la gente y Allison sabe y yo le he dicho, no hay nada mejor que la gente te reconozca, hable de tu trabajo y de tu chamba, es lo más lindo de esta carrera”, agregó Erick Elera.

Asimismo, comentó que está ensayando duro, hasta por seis horas al día, para brillar en la pista de Reinas del Show. “De por sí la competencia te exige cada vez más, pero nos ha sorprendido, hasta a mí”, indicó el actor.

Finalmente, cuando Choca Mandros le preguntó si no se ponía celoso de los bailarines del programa, Erick Elera aseguró que tiene mucha seguridad. “Yo también soy actor y tengo contacto con muchas actrices y uno tiene que apoyar a su pareja. Antes que nada hay seguridad, lo más importante es el amor propio, si tú te sientes bien tú mismo, nada puede contra eso”, acotó.