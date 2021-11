Erick Elera revela que se casó ‘apurado’ con Allison Pastor

Erick Elera reveló que engríe a su esposa Allison Pastor y se casaron apuraditos, ya que su hija mayor estaba en Lima en esas fechas y quisieron que sea partícipe de la ceremonia.

“A Allison la consiento cocinándole algunos platos. No soy experto, pero me defiendo”, dijo el actor, quien hoy estará en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Además, contó que adelantaron su boda. “Nos casamos un poquito apurados porque mi hija Flavia se iba a vivir a los Estados Unidos en setiembre y adelantamos todo. No me iba a perdonar si me casaba sin ella”, señaló.

ERICK Y ALLISON EN ‘MI MAMÁ COCINA’

¡QUÉ TAL ENCUENTRO! Este domingo 28 de noviembre a las 7 de la noche, Allison Pastor y Erick Elera se enfrentan a Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza y su pareja, Leyla Tarrillo, en un duelo de sabor en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Desde el inicio, el actor se mostró nervioso puesto que considera que cada vez que se para en el set de Ethel Pozo, recuerda la ocasión en la que le ‘volaron los tallarines’. Pese a ello, la hija de Gisela Valcárcel lo defendió. “Yo te tengo fe en la cocina, sé que has mejorado”, indicó la conductora.

¿Sabes cocinar?

No soy un experto, pero me defiendo. De vez en cuando preparo caja china y arroz chaufa en la casa. A Allison la consiento con la comida, cocinándole algunos platos. Yo aprendí hace muchos años, mi mamá me enseñó.

¿Y qué tal tu experiencia en esta oportunidad?

Bien, la pasamos muy bien, solo que confundí el azúcar con la sal. Tengo que reconocer que sí confundí la sal con el azúcar.

ALLISON PASTOR DEFIENDE A ERICK

La bailarina Allison Pastor sacó cara por Erick Elera y consideró que ganarán esta edición de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

“Cuando ha venido conmigo siempre ha ganado, así que ahora no será la excepción... Nos ha tocado un plato que Erick prepara en la casa, nuestro ingrediente secreto es que nuestro plato está hecho con mucho amor”, sostuvo la participante de Esto es Guerra.

Ethel Pozo mostró su curiosidad por la sazón de los platos de Allison, puesto que es ‘regia’ y cuida su alimentación. “Claro, los fines de semana, de lunes a viernes me cuido... ya sábado y domingo rompo la dieta y como hamburguesas, pizzas”, acotó la esposa de Erick Elera.

