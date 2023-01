El periodista deportivo Erick Osores afirmó que ‘solo mandó a dormir a un troll’, tras la difusión que realizó Magaly Medina en su programa nocturno, donde se lo ve calificando de ‘limpiador de water’ a uno de sus seguidores en redes sociales. Es más, la ‘Urraca’ lo calificó de racista por sus expresiones.

“No tengo nada qué decir al respecto, eso fue una broma con un ‘hater’ de mi comunidad. Más allá de eso (racista), no hay nada. Entiendo que ella (Magaly Medina) tiene que vender y punto”, comentó el conductor de ‘Fútbol en América’.

Luego, Erick Osores añadió que ni siquiera ve el programa nocturno de la ‘Urraca’.

“Pero ni muy enterado estoy (de lo que dijo Medina), yo no veo a Magaly, me han enviado algunos mensajes por WhatsApp, pero mucho comentario al respecto no tengo”, refirió.

Asimismo, señaló que dicho sujeto ‘es un troll, lo mandé a dormir’ , respecto a sus comentarios en el video.

Finalmente, contó que este domingo vuelve a la conducción del programa ‘Fútbol en América’, junto a Óscar del Portal y Richard de la Piedra, donde comentarán las últimas informaciones sobre el acontecer deportivo nacional e internacional.

Trome - Erick Osores se pronuncia tras críticas de Magaly

LLAMA ‘LIMPIA WATER’ A PERUANO EN EL EXTRANJERO

Erick Osores realizó una transmisión en vivo en redes sociales y como parte de esta interacción, el comentarista deportivo recibía dinero de sus seguidores. Cuando un peruano, que trabaja en el extranjero, le depositó 3 dólares, el conductor tuvo un comportamiento agresivo con su propio seguidor.

“ Si vas a joder** por lo menos manda plata. Yo sé que tú limpias ‘waters’ allá (en Estados Unidos) y yo respeto tu trabajo de limpia ‘waters’, pero hermano no mandes 3 dólares, soy Erick Osores ps mano”, fue el crudo comentario de Osores hacia su fan.

La interacción pública que tuvo Erick con sus ‘followers’ no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien utilizó las pantallas de su programa para criticar al periodista deportivo.

“No sabía que era tan atrevido y tan agresivo en sus redes sociales. No lo hemos visto hacer eso cuando hace sus comentarios deportivos en América TV, pero sí en las redes. Él hace unos días hizo un ‘en vivo’ en TikTok, donde la gente le deposita dinero... y cuando alguien le da poco dinero, miren las cosas que dice, me parece una falta de respeto y una agresividad con alguien que lo está viendo ”, dijo Medina.

“¿Por qué le tienes que cobrar a la gente que te ve y que te apoya? Lo que haces ahí es decirle a la gente que te apoye con una limosna”, añadió ‘La Urraca’ de manera tajante.

