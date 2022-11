Erick Sabater comunicó a sus admiradores que pronto sería padre con su enamorada a través de las redes sociales. Ahora, el exMister Universo informó que se casará próximamente, según la última historia que publicó en Instagram.

A pesar de ser reservado con su vida privada, el exchico reality decidió publicar un video donde su actual pareja luce un anillo de diamantes con una esmeralda y en el fondo, luce la foto de su futura hija. “Gitana Esmeralda, Yes I do (...) Dijo que sí” , dice en la descripción.

Erick Sabater reaparece llorando para anunciar que se convertirá en padre

La figura de televisión no comparte sobre su vida personal, pero sorprendió a sus seguidores cuando manifestó que sería padre de una niña. “Hola, amigos, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que se han alegrado tanto por mi pequeña bebé que estoy esperando, gracias por alegrarse, gracias ”, indicó.

“Quise compartirlo porque sentía que ya era hora, lo tenía muy calladito, sé que a veces duele cuando las personas conseguimos ser felices a pesar de los tropiezos”, agregó.

‘Samu’ Suárez aprovechó la noticia, lo felicitó y recordó que él mantiene una vida íntima. “Si bien el ex de Micheille Soifer no ha posteado la noticia en sus redes, aquí pueden ver la emoción que tiene por la pronta llegada de su heredera. En general, Erick no comparte su vida privada en redes y ayer su actual pareja reveló el gran secreto que guardaban ”, comentó.