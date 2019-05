Erick Sabater cree que Michelle Soifer 'le hizo brujería' porque después de tantas peleas siempre regresaban

Tras anunciarse que el dominicano Erick Sabater saldrá este sábado en ‘El valor de la verdad’, se conoció que Michelle Soifer también pasó la prueba del polígrafo y se sentará en el sillón rojo en las próximas semanas.

De esta manera, Michelle espera desvirtuar cada afirmación que vaya a realizar Sabater, quien habría contado muchas intimidades de su etapa como pareja, que duró alrededor de 3 años.

El modelo aseguró en el ‘sillón rojo’ que Michelle Soifer le hizo brujería porque, a pesar de tantas peleas, siempre regresaba a su lado.

“Encontré en la casa un cofre con dos llaves amarradas y luego supe que por eso siempre regresaba a su lado. Además, una vez en Pucallpa me llevó a un brujo”, agregó Erick.

Asimismo, detalló que cuando terminaron la relación, ella lo dejó con muchas cuentas por pagar. “Deudas en el market y hasta del departamento, que se alquilaba a la mujer de Kevin Blow”, dijo.

‘QUERÍA FAMA’



En otro momento se refirió a Coto Hernández y aseguró que le comentó que quería llegar a Yahaira (Plasencia) para tener fama.

LO DEFIENDE

En tanto, el modelo Greg Michel estuvo presente en la grabación de ‘El valor de la verdad’ de Sabater y no dudó en defenderlo, ante la posibilidad de que Michelle lo demande.

“ Erick está contando su verdad, no sé si es necesario una demanda o no. Yo he quedado boquiabierto con lo que ha dicho, sus revelaciones estarán de infarto”, acotó. (Eric Castillo./ Lady Gamarra)