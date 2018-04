Erick Sabater rompe su silencio y habla sobre la querella que presentó Michelle Soifer en su contra [VIDEO]

El modelo Erick Sabater rompió su silencio sobre la querella que presentó Michelle Soifer en su contra. El puertorriqueño reflexionó acerca de la relación que mantuvo con la integrante de Esto es Guerra en el programa 'Válgame Dios'.



Erick Sabater indicó que la gente cuestiona lo que sintió por Michelle Soifer debido a las peleas que han protagonizado tras su rompimiento. "Yo dije que nunca iba a hablar mal de ella, ella me juro que tampoco me haría daño, pero ella varias veces me amenazó", contó el modelo.



Erick Sabater indicó que él no podía permitirse sentir amor por una persona que lo amenaza y que además, presenta querellas contra él. El puertorriqueño se ha sentido muy afectado con los documentos que presentó Michelle Soifer en su contra.



Erick Sabater indicó que no entiende porque Michelle Soifer lo acusa de difamarla. "Hasta ahora espero que me expliquen , yo me enteré por redes sociales, el estudio de abogado lo hizo por figuretti", cuenta el modelo.



Michelle Soifer querelló a Erick Sabater por el delito de difamación. Trome.pe tuvo acceso al documento que presentó la integrante de Esto es Guerra, en este se puede leer que la cantante siente que las declaraciones del puertorriqueño vulneran su honor.

