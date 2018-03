Erick Sabater a Michelle Soifer: "Tengo la conciencia tranquila" [VIDEO]

Erick Sabater afirma que no le interesa la demanda que le habría interpuesto Michelle Soifer, y que tiene la conciencia tranquila porque nunca se metió con nadie.



“En realidad no me interesa nada y menos ese tema. Yo estoy de vacaciones (en Miami) y, bueno, cualquiera sea el tema, se manejará de la mejor manera y con respeto. La pregunta es: ¿por qué la demanda?”, dijo Erick Sabater.



A lo mejor declaraste algo que ella consideró ofensivo.

Yo debería demandar, ya que andan jugando con mi integridad y mi preferencia (sexual). Y lo sigue haciendo, pero todo llegará en su momento y ya veremos qué sucede.



¿Estás con la conciencia tranquila?

Más que tranquila. Nunca me metí con nadie. Solo pedí pruebas de lo que dijeron de mí y si no tenían, debían asumir su responsabilidad. (M. Casas)



Michelle Soifer vs. Erick Sabater