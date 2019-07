¿Erick Sabater podría regresar con Michelle Soifer?: "La vida da muchas vueltas"

Erick Sabater reveló que su relación sentimental con la argentina, Marcela Balik, llegó a su fin. Además, resaltó que la ‘vida da muchas sorpresas’ y no descartó la posibilidad de regresar con Michelle Soifer, quien hace unos días también anunció su ruptura con Kevin Blow.



Erick, ¿es cierto que tu relación con Marcela Balik terminó?

Sí. Había muchas cosas que no estaban encajando, conversamos y preferimos dejar las cosas ahí. Las prioridades de ambos eran diferentes y terminamos en buenos términos.



Al igual que Michelle con Kevin, ¿casualidades de la vida?

Cosas de la vida. En el caso de Michelle, ya se estaba rumoreando sobre el distanciamiento, pero prefiero mantenerme el margen. Le deseo lo mejor a ella.



Muchos dicen que lo que empieza mal, acaba mal. ¿Piensas lo mismo?

No sé cómo han terminado y es cosa de ellos. Si ella tomó la decisión, debe tener sus motivos.



El destino es muy impredecible, ¿descartas regresar con Michelle?

No digo ni sí, ni no, porque la vida da muchas vueltas. Uno no sabe lo que pueda pasar, ahora no está en mis planes, pero el futuro siempre te trae sorpresas.



ECHA A ‘SOLCITO’

​

En tanto, Kevin Blow deslizó que la culpa de la ruptura sería de Michelle Soifer.



“Ella siempre permitió que se me tildara de mantenido y que me aprovechaba, y pudo decir que estaban equivocados. La mujer siempre gana porque se victimiza”, expresó.