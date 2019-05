Erick Sabater reveló en 'El Valor de la Verdad' que sí consume fármacos para elevar su potencia sexual | VIDEO | FOTOS

Erick Sabater se presentó en 'El Valor de la Verdad' y además de hablar sobre su relación con Michelle Soifer, se animó a confesar que sí es un asiduo consumidor de fármacos para tener mayor potencia sexual, sobre todo cuando le toca una 'maratón' con alguna pareja ocasional que es 'brava'.



El dominicano sostuvo que nunca ha consumido viagra pero si raíces o los llamados 'ginseng' porque "me han funcionado muy bien"



"A veces toca las maratones con unas chicas que sí les toca, sobre todo a las bravas. Nunca he consumido viagra, pero sí estas raíces para aumentar la líbido y me funcionan muy bien", dijo Erick Sabater.

Sostuvo además que "como estamos en el gimnasio y hacemos mucho ejercicio baja un poco la líbido y la idea de esto es ayudarte". Sin embargo, Beto Ortiz le refutó y le indicó que "el deporte no te baja la líbido, lo que te lo baja son las ayuditas, los fármacos".



"Es como un 'amplificador' (las ayuditas), como tienes un descontrol hormonal y que en el momento que se presenta tienes desconfianza de que te podría fallar la situación, es bueno recurrir a estos recursos", aclaró Erick Sabater.

Aseguró que lo usa cuando tiene que cumplirle a una mujer 'desafiante'. "Ese producto es bueno y te ayuda a fortalecer y a durar más".