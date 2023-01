Érika Villalobos sufrió ‘un duro golpe’ este 2022, tras las imágenes de Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retis. Por ello compartió en sus redes sociales, un extenso mensaje sobre lo que vivió este año que se va.

Acompañado de una foto de sus dos hijos, la recordada actriz de Torbellino no tuvo problemas en reconocer que el 2022, ‘la golpeó fuerte’.

“Estimado 2022: Déjame decirte que jamás pensé que me sorprenderías de esa forma. Me has golpeado fuerte por lo que -junto con el 2021- te has ganado el título del año más desafiante de toda mi vida”, escribió Érika.

Pese a los complicado de esta situación, Villalobos afirmó que el año que se va también le dio grandes satisfacciones y hasta ‘cambió toda perspectiva de si misma’.

ÉRIKA VILLALOBOS ESPERA CON EXPECTATIVAS ESTE 2023

En su texto, la actriz afirmó que ahora espera con ansías y con grandes expectativas el 2023. “Termino creyendo firmemente que debemos animarnos a tomar lo que viene de manera diferente, sorprendernos a nosotros mismos, querernos más, confiar en lo que somos capaces y sonreír junto con los que amamos y con los otros también”, agregó.

Finalmente Érika Villalobos deseó que todos sus seguidores enfrenten este 2023 de ‘una manera más proactiva, empática y optimista’.

