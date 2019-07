Érika Villalobos lloró en estreno de 'En la piel de Alicia' y pidió alto a la violencia contra las mujeres

Érika Villalobos se emocionó hasta las lágrimas tras el estreno del primer capítulo de la novela ‘En la piel de Alicia’, donde interpreta a ‘Norma’, una mamá luchadora que vivirá un verdadero drama familiar junto a su hija ‘Alicia’, una joven llena de ilusiones y esperanzas que sufre abuso sexual, y que arrancó con 31 puntos de rating en su debut.



Te vimos derramar lágrimas al final del capítulo de la novela...

Sí, aunque no me ha tocado vivir nada tan fuerte, a los diez años en el micro me metían la mano, caminamos por la calle y nos dicen groserías y, realmente pienso por qué tenemos que permitir esto, por qué no podemos caminar libremente en la calle. Me quedaba calladita para olvidarme de ese día tan feo.



La novela muestra una realidad de nuestra sociedad...

Tanta violencia. La verdad, nosotras las mujeres estamos muy expuestas. Espero no tener que vivir una cosa tan fuerte como la de Alicia, y mis hijos tampoco.



¿Con esta historia buscan cambiar el ‘chip’ de la sociedad?

Si cambiamos un poquito, vamos a colaborar con nuestro granito de arena.



Este primer capítulo ha sido desgarrador, y han alcanzado 31 puntos de rating...

Estoy orgullosa del trabajo de todo el equipo de ‘Del Barrio’, cuando vi nuestro trabajo, sentí que el público se iba a enganchar, no estaba pensando en las cifras.



¿Satisfecha con el resultado?

Muy satisfecha y orgullosa, la historia continúa y podrán ver mucho más a las 9:30 de la noche por América Televisión.

Por su parte, Ximena Palomino, quien da vida a ‘Alicia’, contó que estuvo al borde de las lágrimas por el ‘desgarrador’ primer capítulo.



“Fue muy difícil ponerme en la piel de Alicia. Justamente, en esta novela queremos exponer las cosas que suceden en el día a día, está basada en hechos reales. Mucha gente dice que no quiere ver más dramas, pero esto es algo que sucede y no podemos cerrar los ojos”, acotó.



(Deyanira Bautista)