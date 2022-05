Tras vivir oscuros momentos por la infidelidad de su esposo Aldo Miyashiro, Érika Villalobos continúa recibiendo el apoyo de sus amigos y sobre todo de su familia. La actriz compartió imágenes de la sorpresa que le preparó su hija para homenajearla por el Día de la Madre.

Con globos rosas, una romántica torta y un desayuno en la cama , así la recibió la menor a su madre Érika Villalobos. La artista no dudó en emocionarse y grabar el momento bajo el título de “Te amo”.

Sin embargo, eso no fue todo, la aún esposa de Aldo Miyashiro dedicó unas sentidas palabras a su toda su familia, con quien compartió el último domingo por el Día de la Madre. El gran ausente fue el ‘Chino’.

“ ¿Saben? Tengo a la mejor familia del mundo (ustedes me dirán que es la suya y bueno… también será cierto) En fin, no discutiremos por pequeñeces, solo espero que puedan disfrutar de ella en este día tan especial. A las mamás desearles toda la felicidad, se la merecen (siempre, no solo hoy) por todo el sacrificio y el amor entregados . Finalmente, dedicar este día a la reina de mi vida, mi Mamita, gracias a ella soy lo que soy. Espero Mamita que sigas sonriendo como ahora lo haces. Tú más que nadie se merece ser feliz. Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram.

LA NUEVA VIDA DE ÉRIKA VILLALOBOS

Érika Villalobos sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su nueva vida fitness tras el sonado ‘ampay’ de Aldo Miyashiro, su aún esposo, quien fue captado por las cámaras de Magaly Medina siéndole infiel con la exreportera del programa ‘La banda del chino’, Fiorella Retiz.

En clip de la actriz estuvo acompañado de un mensaje, donde ella admitió que “hace bastante tiempo” no practicaba ejercicios.

“ Estuve bastante tiempo sedentaria, pero es momento de retomar el ejercicio que -como dicen- no solo cambia tu cuerpo sino también tu mente, tu actitud, tu humor. ¿Alguien se anima también a empezar?”, escribió la reconocida intérprete nacional.