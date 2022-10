Ernesto Pimentel comentó que su película ‘Chabuca’ estará basada en el libro que está escribiendo sobre su vida y que no solo habrá pasajes divertidos, alegres, pues también contará sobre los momentos dolorosos que le tocó vivir y su deseo de seguir adelante al lado de su hijo Gael, su motor y motivo. El artista también agradeció al público por acompañarlos, durante 15 años, con su sintonía, pues sigue liderando el rating, en su horario, con ‘El reventonazo de la chola’.

¿La película ‘Chabuca’ será un largometraje sobre la vida de Ernesto Pimentel, desde que eras bailarín?

Todo, cuando me pagaban los taxis. No sé hasta dónde llegue la película, no sé exactamente por qué camino va, es una decisión de Tondero. Estoy básicamente en el proceso de terminar mi libro y es en base a eso que se está haciendo el guion.

¿Y hace cuánto tiempo estás escribiendo ese libro?

Estoy escribiendo fragmentos y el tema del estilo me lo está corrigiendo una persona.

¿En la película vas a participar o harás solo un cameo?

Esa es una decisión que tomaremos con Tondero. Hay la intención que la Chola Chabuca, Ernesto Pimentel, el de hoy, cuente la historia o que la actué. No sé exactamente y no quisiera adelantar algo que todavía no tenemos definido. En este momento de mi vida estoy tan agradecido a Dios, al respaldo de América Televisión, por el homenaje que me hicieron al develar mi estrella. De verdad estoy muy agradecido, porque el público va a ver que yo, que tenía todo para perder, todo, he tenido una oportunidad así que eso es lo que quiero que vean en la película. Una película que se van a divertir, porque en mi vida han habido pasajes muy buenos, muy graciosos, pero también hay cosas que han sido dolorosas.

Se acerca la preventa, La Chola continuará en América.

Yo termino este año mi contrato con América y me han manifestado su interés para continuar en América Televisión, pero también quiero hacer otros proyectos, me llama mucho hacer ficción. Hasta ahorita sigue ( La Chola), lo que no te puedo decir es con qué proyecto. El canal no solamente me ha permitido liderar todos los horarios en los que he estado a las 8, luego bajo a las 7, luego me ponen a las 9, siempre hemos liderado y por eso me siento muy contento. Somos el programa líder en humor, liderando nuestro horario. Siempre buscamos hacer cosas, ahora, por ejemplo estoy haciendo un reality que se llama ‘Cómicos Superstar’ , en el que vamos a escoger a uno de ellos para que se sume a nuestro elenco.

Sobre tu operación a la cadera, ¿ya estás al 100 por ciento?

Al cien por ciento y si mañana me tengo que hacer la otra cadera, el codo, el hombro me lo voy a hacer, no duden. La vida siempre te presenta esos retos y no crean que uno no tiene miedo, todos tenemos miedo, pero el tema es cómo lo enfrentamos. Yo lo voy a enfrentar sabiendo que el destino es ese, hacer lo que me gusta para la gente que quiero.

Tu hijo es ahora tu inspiración

Mi hijito es mi motor y motivo, mi amor.

