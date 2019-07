Ernesto Pimentel revela que su hijo Gael está fuera de peligro y comparte su primera foto en redes | VIDEO

Ernesto Pimentel anunció hace unos días que se había convertido en padre. El pequeño Gael llegó al mundo de 8 meses y por eso permanece en una incubadora. Según el conductor de 'El Reventonazo', ya no ve la hora de tenerlo en sus brazos.

El artista que personifica a 'La Chola Chabuca' había pedido una cadena de oración por la salud de su bebé y el de su amiga Miluska Jácome. Ahora, Ernesto Pimentel confiesa que Gael ya está fuera de peligro.

"Sigue en la incubadora, en la clínica con los cuidados a full pero va muy bien. Ojalá pronto salgamos de eso y pueda abrazarlo. Él es un niño sano, las únicas complicaciones es porque nació prematuro", dijo Ernesto Pimentel en entrevista a Cuarto Poder.

Ernesto Pimentel publicó la primera fotografía de su hijo a través de su cuenta Instagram. En la imagen, aparece el artista tomando con su dedo la mano de su hijo Gael, quien está dentro de una incubadora.

"Muchas gracias a todos. Todo va muy bien. A mí las cartas que me dio la vida no fueron las mejores, pero sé que no voy a dejar a la suerte de mi vida y mi destino. Lucharé con todo y mucho más. Lucharé por ti, Gaelito. Bienvenido a mi corazón, al país más bonito del mundo", se escucha en el video.