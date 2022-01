Ernesto Pimentel se sometió este jueves a un trasplante de cadera debido a que padece de necrosis avanzada, una extraña enfermedad que le carcome los huesos de esa zona debido a una mala circulación de sangre.

Este problema de salud no le permitía movilizarse bien y tenía que utilizar un bastón hace ya más de 8 años. El actor cómico ingresó a las 5 a.m. a la clínica Ricardo Palma y se mostró bastante optimista para esta intervención quirúrgica.

Sin embargo, Pimentel manifestó que, como es natural, toda persona tiene temor ante cualquier operación, pero dejó en manos de Dios todo y confía en que saldrá bien este procedimiento.

Cabe señalar que el creador de la ‘Chola Chabuca’ descartó que su malestar se deba a los enormes tacos que utiliza su personaje.

“Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo”, aclaró.

