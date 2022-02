Génessis Alarcón, esposa de Andy Polo, se presentó esta noche en “Magaly TV: La Firme” para denunciar públicamente al futbolista por supuestamente haberla agredido en reiteradas ocasiones, y por presuntamente haber dejado desamparados a sus hijos.

Según explicó en el programa de Magaly Medina, ella denunció al jugador por violencia psicológica en la comisaría de Miraflores luego que no le permitieran el ingreso al departamento donde vivía junto a sus hijos por falta de pago.

La joven de 27 de años aseguró haber vivido una pesadilla durante su relación con el integrante de la selección peruana por las constantes humillaciones, pues, de acuerdo con su versión, él no permitía que maneje dinero.

“Él era el que gastaba, el que pagaba e, inclusive, cuando él no podía mandaba al amigo, y yo con el amigo tenía que ir a hacer mis compras. Confiaba más en el amigo porque yo ayudaba a mi mamá y él no quería que yo la ayude”, señaló.

Génessis contó que uno de los violentos episodios ocurrió cuando ambos vivían en Estados Unidos y frente a sus menores hijos. La joven madre reveló un audio donde se le oye discutir con Polo, quien le exige que le entregue el celular en medio del llanto de sus pequeños.

“Me jaloneó, jaló el cabello. Me caí al piso. Me metió un cachetadón y me puso el ojo morado”, relató entre lágrimas.

Tras acusar al jugador de Portland Timbers de la MLS de EE.UU. de haber sido agresivo con sus propios hijos, Alarcón aseguró que el deportista ha dejado desamparados a los menores sin vivienda y sin pensión de alimentos en Perú.

“Él lo único que hizo cuando llegamos fue comprar víveres hace más de un mes, y no me dejó nada en efectivo. Hace dos semanas mis hijos estuvieron con tos, mi hija no paraba de vomitar, no tenía cómo movilizarme, lo único que hice fue vender mis zapatillas”, contó con la voz entrecortada.

Le fue infiel:

Génessis Alarcón también aseguró que Andy Polo le habría sido infiel, ya que llevó a su nueva pareja a vivir con él a Estados Unidos, pese a que aún tenían una relación.

VIDEO RECOMENDADO: