Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros se presentaron este jueves 2 de febrero en el set de “América Hoy” para brindar algunos detalles sobre el próximo conductor que formará parte de la nueva temporada de “Estás en todas”.

“Son 10 años, este sábado empezamos en vivo”, dijo notoriamente emocionado Mandros. Y tras ello, Janet Barboza comentó que se está especulando que el nuevo integrante de EET podría ser Rafael Cardozo, Carloncho o Yaco Eskenazi.

Choca manifestó que no sabía quién es el nuevo integrante, y que lo único que le han adelantado es actor. “Tú sabes que hoy me enteré que la persona que salió en el video adelanto, no es. Lo que escuché es que es alguien que está de lunes a viernes, en el mismo horario podría seguir hasta el sábado. Quizá alguno de ustedes sabe algo”, explicó. “Quien entra sí es actor y actuó en Barrio Producciones”, añadió.

Tanto Edson Dávila como Christian Domínguez bromearon con la posibilidad de que algunos de ellos se sume al programa sabatino; sin embargo, el popular ‘Giselo’ le advirtió a Natalie y ‘Choca’ que el cantante de cumbia “los va a meter en problemas como Nicola Porcella”.

Yaco se desahoga y revela en TikTok lo que no le gusta de Natalie: “Eres muy mandona”

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han caracterizado por ser uno de los matrimonios más sólidos de la farándula local; sin embargo, eso no significa que -como cualquier pareja- haya cosas que no les gustan el uno del otro.

Y esto ha quedado claro en el conocido reto de TikTok “5 cosas que no te gustan de mí” que la ex Miss Perú ‘obligó’ a su esposo a que grabara con ella, sin imaginarse que sería la excusa perfecta para que él se desahogue.

Y es que inicialmente, cuando la modelo le pide que hagan este trend, él le responde: “No, no, no, ahorita no estoy de humor”. Ante ello, Natalie insiste y lo convence de decir solo tres cosas.

“Primero, que me obligas a hacer cosas que no quiero para TikTok... segundo, que eres muy impuntual”, dijo Yaco, hasta ser interrumpido por su esposa. Luego de unos segundos, agregó: “Eres muy mandona”.

“Quéeee, qué mentiroso”, contestó molesta Natalie, quien, en su turno, también se confesó. “Primero, que te encanta jugar FIFA todo el día, podría acabarse el mundo y tú sigues allí. Segundo, que prendes todas las luces en la noche cuando quiero intentar ponerme en modo zen”, sostuvo, aunque no supo precisar la tercera característica.

