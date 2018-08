Luego de que fuera destituida como Miss World Perú por los procesos legales que actualmente mantiene, Estefani Mauricci decidió enviar un extenso comunicado a todos sus seguidores revelando varios detalles de cómo sucedieron las cosas.

Estefani Mauricci contó que le pidió apoyo a la organización de Miss World Perú luego de entablarle una denuncia por acoso a su expareja, el empresario de transportes Luis Miguel Ciccia. Sin embargo, se 'desilusionó' cuando se enteró, a través de un comunicado en redes sociales, que no era más la representante de Perú.

"En este contexto y con noticias falsas de pleno conocimiento del Sr. Ernesto Paz, la organización Miss World Perú, a quien solicité desde hace semanas su respaldo moral en esta lucha, me comunica que ya no ostento el título como consecuencia de los procesos legales personales que señala deterioran la imagen de la corona y constituyen una conducta inapropiada", se lee en el comunicado de Estefani Mauricci publicado en su red social.

Pero no todo queda ahí. La ex Miss World Perú lamentó que la organización de Tito Paz no la haya respaldado, cuando eso era lo que correspondía en un caso donde la mujer era víctima de 'ofensa, maltrato e injusticias'. Estefanni Mauricci incluso calificó de 'decisión unilateral' su destitución.

"Atentan contra mi legítimo derecho adquirido de ostentar la corona que, por decisión unánime del jurado se me ha otorgado con presencia de notario público y sin razón valedera, se me despoja por medio de un comunicado en redes sociales. Me encuentro en total desacuerdo", se lee en el comunicado publicado en Instagram.

