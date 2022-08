¡SE FUE CON TODO! Durante la emisión de ‘Esto es Bacán’, Zumba le ‘robó un beso’ a Rossana Fernández Maldonado, una de las conductoras del programa, aunque se trató de un reto de actuación en las imágenes se puede ver que sí existe un ligero roce de labios.

Tras ello, Rossana pidió hacer una escena de una cachetada, pero tuvieron que repetirla por el pedido de ‘El Jefe’. “Me dicen que el director no poncho la toma (Jefe: vamos a hacer una toma 2)”, dijo Gian Piero.

Luego de practicar, la conductora repitió la escena, pero ella misma aseguró que no midió bien su fuerza. “Perdón, creo que se me pasó la mano esta vez. Me duele la mano”, agregó.

Rossana lanza tremenda cachetada a Zumba tras ‘robarle un beso’: “Me pasé, me duele la mano”

Zumba y su reacción ante el ingreso de la Pantera Zegarra

Pantera Zegarra fue uno de los nuevos integrantes presentados en ‘Esto es Bacán’; sin embargo, su ingreso no fue bien recibido por Zumba, quien al verlo se fue del set.

Al regresar dijo: “O se queda la Pantera Zegarra o yo” , pero no esperó la reacción de ‘El jefe’ porque este lo choteó y eligió a la Pantera.

