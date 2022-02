La ausencia de Angie Arizaga en ‘Esto es Guerra 10 años’ sorprendió a más de uno. No obstante, un video de TikTok podría tener la respuesta del por qué no está en el reality, ya que sus seguidores notaron un detalle peculiar.

Actualmente, la ‘negrita’ se encuentra en Estados Unidos, pero esto no significa que haya dejado de compartir contenido en sus redes sociales. Recientemente, publicó un video en TikTok que encendió las alarmas sobre su posible embarazo.

En enero del 2021, Angie Arizaga y Jota Benz formalizaron su relación, ambos estuvieron juntos en ‘Esto es Habacilar’ e incluso en un programa el hermano de Gino Assereto se arrodillo le propuso matrimonio.

¿Angie Arizaga está embarazada? Video en TikTok genera ola de comentarios por su ‘barriguita’

Desde Nueva York, la exchica reality subió un video en TikTok bailando “MAMII”, canción de Becky G y KAROL G.

Luego de unas horas, sus seguidores comenzaron a notar algo en la barriga de la ‘negrita’ y no fue solo un comentario sino varios e incluso algunos ya la felicitaron. Esta no es la primera vez que es el centro de este tipo de rumores.

¿Angie Arizaga está embarazada? Ola de comentarios sobre su ‘barriguita’

En noviembre del 2021, la misma Angie salió al frente para negar su supuesto embarazo, pero no lo descartó. “La verdad es que no estoy embarazada. Me gustaría pero hoy en día no. Lo que sigue es que hay un verdadero amor con jota, nos proyectamos juntos y cuando tenga que llegar, llegará así lo quiera Dios”, dijo en aquel momento.

En Instagram, Angie Arizaga alertó a sus seguidores que revelaría una “sorpresa” en sus historias.

