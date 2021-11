Esto es Guerra: Azul Granton anunció que la estafaron al venderle 5 paltas por 30 soles

¡Hizo su queja pública! Azul Granton, la participante argentina del reality ”Esto es Guerra“, hizo una fuerte denuncia en redes sociales. Y es que, ella reveló que la estafaron al momento de comprar paltas en una tienda de Lima.

¿Qué sucedió? Azul Granton contó que pagó 30 soles por cinco paltas, pues ella ignoraba cuál era el precio real.

“Yo no entiendo qué es lo que pasa. No sé si me ven la cara o es por mi acento, pero en todos los países que estuve me pasa lo mismo. Antes de ayer fui a comprar paltas y le digo que me dé 5 paltas. Cuando me va a cobrar me dice que son 30 soles. Yo como no entiendo la moneda de aquí (en Perú), se lo pagué”, comenzó su relato en un video publicado en Instagram.

Su indignación siguió

Pero grata fue su sorpresa de Azul Granton cuando hoy fue al mismo lugar y pidió que le vendan 20 soles de palta. Enorme fue su sorpresa cuando vio la cantidad de paltas que le dieron.

“Y hoy pedí paltas por 20 soles y miren todas las que me dieron (mostrando la bolsa). O sea, me dieron un montón y me cobraron 20 soles... y el otro día me dieron 5 y me cobraron 30, ¡y en el mismo lugar ah!”, manifestó indignada.

